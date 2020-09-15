الخارجية الأمريكية تهاجم فرنسا بسبب "حزب الله"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:27 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجوما شديد اللهجة على فرنسا، بسبب موقفها من تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

وقال "بومبيو"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، أنه ينبغي على فرنسا أن تقف مع الحرية وليس مع نظام طهران.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن حزب الله الوكيل الإيراني في لبنان لما يقرب من ثلاثة عقود.

هذا، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تخطط للقيام بعمليات اغتيال وهجمات ضد أميركا انتقاما لمقتل سليماني.

وأضاف "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، أن أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة.

تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين صاروخيين، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.

وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.

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