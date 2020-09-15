ترامب: إيران تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تخطط للقيام بعمليات اغتيال وهجمات ضد أميركا انتقاما لمقتل سليماني.



وأضاف "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، أن أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة.



تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين صاروخيين، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.



وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.



وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.