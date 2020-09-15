تحسبا لفشل صفقة سانشو.. بديل غير متوقع يظهر على قائمة اهتمامات اليونايتد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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ظهر اسم مفاجئ في الساعات القليلة الماضية على قائمة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحاول نادي مانشستر يونايتد منذ فترة ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند في الصيف الحالي ولكن حتى الآن الصفقة في طريقها للفشل بسبب المقابل المادي الضخم.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يريد ضم الكرواتي إيفان بيريشيتش نجم نادي بايرن ميونخ هذا الصيف.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن اليونايتد سيبدأ في التفاوض مع بيريشيتش في الساعات القليلة المقبلة لمحاولة حسم الصفقة هذا الصيف بسبب احتمالية فشل النادي في ضم سانشو.

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