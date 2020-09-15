لامبارد يكشف حجم إصابة فيرنر أمام برايتون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن حجم إصابة تيمو فيرنر لاعب الفريق أمام برايتون في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز على حساب برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وقال ‏فرانك لامبارد في تصريحات صحفية: "فيرنر يعاني من ارهاق عضلي، ولكنه سيكون جاهز للقاء ليفربول، وبوليسيتش عانى من إصابة طفيفة في التدريبات، وهنالك شكوك حول مشاركته للقاء الأحد".

يذكر أن فريق تشيلسي سوف يواجه ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

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