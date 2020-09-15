بيدرو يعلق على إقالته من تدريب الجونة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
علق بيدرو بارني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة السابق، على قرار إقالته من تدريب الجونة.

وأكد بارني أنه تفاجأ بإقالته من منصبه كمدير فني رغم تقديمه للمباريات الجيدة مع الفريق. 

وأكد بيدرو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، على أنه لم يعرف سبب رحيله عن الجونة في ظل تقديمه مباريات جيدة، وأعطى إدارة النادي كامل الحق في إقالته.

وكشف عن عيب في الأندية المصرية، وهو أنها لا تصبر على مدربيها لتنفيذ المشروعات الكبيرة والمميزة.

جدير بالذكر أن الجونة كان أعلن أمس الإثنين عن إقالة مدربه بيدرو بارني.

أخبار تهمك

الأهلي أم الزمالك.. ميدو يختار الفريق الأٌقرب لدوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 18 ساعة

مبابي يصدم برشلونة ويفضل ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يؤكد هروبه من النادي من أجل الزواج

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع فايلر.. ويكشف حقيقة رغبة أحمد فتحي في الاستمرار بالأهلى

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ حوالي 7 ساعات

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

مبابي يصدم برشلونة ويفضل ريال مدريد

04:02 ص

الأهلي أم الزمالك.. ميدو يختار الفريق الأٌقرب لدوري أبطال إفريقيا

05:01 ص

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر