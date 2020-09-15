دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة النصر ضد أصفهان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يلتقي فريق النصر بنظيره أسباهان أصفهان الإيراني، اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري،على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويراهن النصر على التتويج الآسيوي لتعويض خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لحساب غريمه التقليدي الهلال والذي توج أيضا بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضى.

ويحتل العالمي صدارة المجموعة مع السد القطري برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يتواجد أصفهان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة النصر ضد أسباهان أصفهان:-
تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أسباهان أصفهان:-
ينقل اللقاء عبر قناة bein sport 2 التابعة لشبكة bein sports؛ والمالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

التشكيل المتوقع للنصر في مواجهة أصفهان:-
حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عبد الله مادو، عوض خميس، سلطان الغنام، مايكون

خط الوسط: عبد الله الخيبري، بيتروس

خط الوسط الهجومي: جوليانو، عبد الفتاح آدم، أحمد موسى

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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