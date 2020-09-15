توتنهام يدخل صراع المنافسة على ضم ريجيلون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
Advertisements
انضم فريق توتنهام الإنجليزي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى سباق الحصول على خدمات اللاعب سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر للفريق الأول للكرة بنادي ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن إدارة نادي توتنهام فتحت دخلت في مفاوضات رسمية مع مسؤولي نادي ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعد نادي توتنهام هو أحدث المنضمين للصراع على سيرجيو ريجيلون والذي ارتبط اسمه مؤخرا بعدة أندية، أبرزها؛ مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني، وذلك بعد تألقه مع فريق إشبيلية الذي لعب له على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

ويخطط ريال مدريد لبيع ريجيلون صاحب الـ23 عاماً للاستفادة منه هذا الصيف، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعب 25 مليون يورو، وهو المقابل المالي الذي سيكون في متناول ناديا توتنهام ومانشستر يونايتد.

أخبار تهمك

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 12 ساعة

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ حوالي 9 ساعات

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ حوالي 10 ساعات

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

منذ ساعة

مبابي يصدم برشلونة ويفضل ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة النصر ضد أصفهان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

08:01 ص

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

07:32 ص

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا

06:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر