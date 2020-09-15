توتنهام يدخل صراع المنافسة على ضم ريجيلون

انضم فريق توتنهام الإنجليزي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى سباق الحصول على خدمات اللاعب سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر للفريق الأول للكرة بنادي ريال مدريد الإسباني.





وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن إدارة نادي توتنهام فتحت دخلت في مفاوضات رسمية مع مسؤولي نادي ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويعد نادي توتنهام هو أحدث المنضمين للصراع على سيرجيو ريجيلون والذي ارتبط اسمه مؤخرا بعدة أندية، أبرزها؛ مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني، وذلك بعد تألقه مع فريق إشبيلية الذي لعب له على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.





ويخطط ريال مدريد لبيع ريجيلون صاحب الـ23 عاماً للاستفادة منه هذا الصيف، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعب 25 مليون يورو، وهو المقابل المالي الذي سيكون في متناول ناديا توتنهام ومانشستر يونايتد.



