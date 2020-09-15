نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن سعي مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، لتدعيم خط دفاع الأحمر في الموسم الجديد.





وأوضحت التقارير أن النادي الأهلي فتح خط المفاوض مسؤولي نادي الرجاء، للاتفاق على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وينتظر مسؤولي النادي الأهلي معرفة المطالب المالية لبدر بانون، وموقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء، في الميركاتو الصيفي القادم.





وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي طلب التعاقد معه مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، ولتعويض غياب محمود متولي الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع، والتي على أثرها سيغيب عن الفريق لمدة لا تقل عن 9 أشهر أي الموسم المقبل بشكل كامل.





ويلعب بدر بانون صاحب ال27 عاما، في صفوف الرجاء البيضاوي منذ عام 2013، وسبق له الانتقال إلى ناديا نهضة بركان ووداد فاس على سبيل الإعارة.



