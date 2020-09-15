تم الاتفاق.. فيدال إلى إنتر ميلان

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات نادي انتر ميلان الإيطالي قريب من الاعلان عن صفقة متوسط الميدان التشيلي ارتورو فيدال، بعد الاتفاق بشكل نهائي على انضمام اللاعب للنيرتزوري خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن يتواجد ارتورو داخل مدينة ميلانو غدا الثلاثاء من أجل اجراء الفحوصات الطبية والاعلان الرسمي عن الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت التقارير إلى أن نادي انتر ميلان الإيطالي سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي فور إنهاء الفحوصات الطبية بشكل نهائي، ومن ثم التوقيع الرسمي على عقود انضمامه لصفوف الفريق.

وتوصل ارتورو فيدال إلى اتفاق مع نادي برشلونة بإنهاء تعاقده مع الفريق بشكل نهائي، مع التنازل عن مستحقاته المالية المتبقية خلال الموسم المقبل، والسماح برحيله عن الفريق بصيغة مجانية.

وكان ارتورو فيدال قد انتقل لصفوف نادي برشلونة الإسباني قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني في صفقة بلغت قيمتها المالية 23 مليون دولار.

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