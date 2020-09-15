سواريز يرفض التنازل عن مستحقاته في برشلونة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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اقترب الدولي الأورجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن كومان استبعد فكرة تواجد لويس سواريز مع نادي برشلونة خلال منافسات الموسم المقبل، والدليل على ذلك خروجه من حسابات الفريق في المباراة الودية الماضية أمام ناستيك.

واشارت إلى أن لويس سواريز يرفض فكرة التنازل عن مستحقاته المالية المتبقية من أجل الرحيل عن النادي، رافضا فكرة الرحيل مثلما فعل الكرواتي ايفان راكيتتش.

وأضافت، أن برشلونة ليس لديه مانع في بقاء لويس سواريز مع الفريق خلال منافسات الموسم المقبل، كواحدا من جمهور الفريق، مبتعدا عن خطط كومان في حال عدم موافقته على شروط النادي.

وأوضحت أن لويس سواريز رفض فكرة التخلى عن اي مبالغ مالية متواجداة له داخل نادي برشلونة، مشيرة إلى أنه لن يترك أي مستحقات مالية له في خزينة الفريق الكتالوني.

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