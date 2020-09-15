موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم الموافق 19 سبتمبر المقبل مباراة قوية ومنتظرة بين النادى الأهلى ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي النادى الأهلى للفوز من أجل تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا هذا الموسم خاصة أن المارد الأحمر يحتاج فقط لنقتطين لحسم البطولة رقم 42 فى تاريخه.

بينما يرغب مصر المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال فى تعطيل مسيرة النادى الأهلى وتأخير التتويج ببطولة الدوري المصري.

تقام مباراة النادى الأهلى ومصر المقاصة يوم السبت القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن النادى الأهلى تعادل أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية سلبيًا.

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