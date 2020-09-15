يوفنتوس يخطط لبيع ديبالا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك تحوم حول مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي قبل الموسم الجديد، حيث من الوارد وبقوة أن تتخلى السيدة العجوز عن النجم الأرجنتيني.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أنه عقب الموسم المميز الذي قضاه النجم الأرجنتيني تحت قيادة ماوريزيو ساري المدير الفني السابق للفريق الإيطالي يمكن أن ينتهي الأمر ببيع ديبالا حيث يحتاج يوفنتوس إلى الأموال.

وأفاد الموقع الإيطالي بأنه على الرغم من أن ديبالا سجل 17 هدف وصنع 14 هدف آخرين في 46 مباراة في الموسم الماضي إلا أن يوفنتوس قادر على تحقيق طموحاته بدونه.

وعلى نفس الجانب، قال الصحافي الإيطالي زيلياني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"ديبالا لن يشارك في مباريات الفريق الموسم المقبل بكثرة في ظل وجود كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"بالنسبة لي، هذا العام لن يبدأ ديبالا فهناك رونالدو وهناك مهاجم جديد دعنا نفترض بأنه سواريز ثم هناك برنارديسكي وكولوسيفسكي وكوادرادو".

وتابع:"ديبالا سيكون بديًلا لرونالدو أو سواريز".

واختتم زيلياني تصريحاته قائلاً:"ديبالا سيكون متاحاً في سوق الانتقالات وسيرغب يوفنتوس في بيعه بثمن جيد".

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