مجدي عبد الغني: جوزيه كان محظوظ بسبب امتلاكه جيل قوي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:07 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مانويل جوزيه مدرب الأهلي البرتغالي السابق محظوظ لأنه كان يمتلك اللاعبين الأفضل في الدوري.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ، أن جوزيه حقق الكثير من البطولات داخل الأهلي بسبب تواجد جيل مميز وقتها واستطاع الظهور بشكل مميز وأصبح المدرب الأسطوري للقلعة الحمراء بسبب التواجد في البطولات الكبرى.

وتابع، إنه من المدربين المحظوظين للتواجد في تلك الفترة التي صنعت اسمه في تاريخ النادي الأهلي.

ويذكر أن النادى الأهلى تعادل أمام نظيره الاتحاد السكندري سلبيًا ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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