حسني عبد ربه يرشح إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:06 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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رشح حسني عبدربه نجم الإسماعيلي السابق، إيهاب جلال مدرب فريق مصر المقاصة، لتدريب الدراويش، خلال الفترة المقبلة.

وأشاد عبد ربه بما يقدمه إيهاب جلال في مجال التدريب، مؤكدا أنه يستحق التواجد على رأس الجهاز الفني في الإسماعيلي.

وأكد نجم الدراويش السابق في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن إيهاب جلال المدرب الوحيد الذي يلعب كرة الإسماعيلي في الوقت الحالي.

وأبدى اندهاشه من عدم التفكير به لتدريب الإسماعيلي، مشيرا إلى أنه ابن من أبناء الإسماعيلي ويستحق بالفعل أن يتولى المهمة الفنية للفريق.

جدير بالذكر أنه خلال الآونة الأخيرة ارتبط اسم إيهاب جلال بتدريب فريق بيراميدز.

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