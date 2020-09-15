حسني عبد ربه يكشف مشكلة الأهلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، أن الأهلي لديه مشكلة في خط الدفاع، خاصة في الركلات الثابتة.

وأكد حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن مافعي الأهلي لم ينجحوا في الوقوف بشكل صحيح خلال الركلات الثابتة، وأبدى اندهاشه من هذه الحادثة، خاصة أن الأهلي فريق كبير ومميز.

وأشار إلى أن مباريات دوري أبطال إفريقيا لا يوجد بها تعويض، ولذلك يجب أن يعالج الأهلي كل السلبيات حتى لا يندم أمام الوداد.

وشدد على أن الأهلي سيندم على عدم معالجة هذه الأخطاء إذا ظهر  بالشكل ذاته وهذا المستوى أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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