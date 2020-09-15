ممثلة شهيرة تفاجأ في يوم واحد بإصابتها بالسرطان و"كورونا"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أجرت الفنانة العمانية، فخرية خميس، فحص كورونا الأسبوع الماضي، علمت منه بما لم تكن تتوقعه، وهو إصابتها المزدوجة بالفيروس وبالسرطان معا، فأخبرت أفراد عائلتها يوم السبت، كما الذين يتابعونها في مواقع التواصل التي اكتظت سريعا بخبر ما حدث معها.

فخرية خميس، الحاصلة في 1982 على دورة من "المعهد العالي للفنون المسرحية" بالقاهرة، ولدت في 1960 بالكويت، وهي أم من زوجها "سامي البحراني" لثلاثة أبناء، وبدأت رحلتها منذ 1974 بالتمثيل في مسرح الشباب، حيث قدّمت 20 مسرحية متنوعة. 

سيرتها الوارد فيها أيضا أنها عملت مذيعة منذ 1976 إلى 1996 بوزارة الإعلام، كما ومقدّمة ومعدّة لكثير من البرامج، إضافة إلى تأليف مسلسلات إذاعية، وفي الفيديو المعروض نجد عن فخرية خميس المزيد من المعلومات، خصوصا عن إصابتها التي أعلنت هي نفسها عنها.

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