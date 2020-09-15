مبابي يصدم برشلونة ويفضل ريال مدريد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى بشدة لخوض تجربة جديدة خارج منافسات الدوري الفرنسي خاصة أنه يرفض تجديد العقد ويصر على الرحيل في الصيف المقبل، حيث أنه من المستحيل أن يقدر نادي مهما كان حجم موارده المالية أن يضم النجم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد هذا مع الوضع في الاعتبار أن صفقة مبابي ستكلف ما يقرب من 200 مليون يورو.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أنه بالفعل سيرحل مبابي عن ملعب حديقة الأمراء في الصيف المقبل بعد أن طلب ذلك صراحةً من إدارة ناديه الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن مبابي لن ينضم إلى برشلونة مطلقًا، حيث أن النادي الكتالوني لم يسبق له أن وضع اسم النجم الفرنسي ضمن قائمة المطلوبين بينما ما يزال مبابي يتصدر اهتمامات ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة من عمالقة الأندية الأوروبية، حيث يرغب كلا من ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل.

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