بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع فايلر.. ويكشف حقيقة رغبة أحمد فتحي في الاستمرار بالأهلى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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رد نادي بيراميدز على الأنباء المنتشرة في الساعات القليلة الماضية حول دخول النادي في مفاوضات مع كل من رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة لتولي أحدهم مهمة تدريب الفريق الفترة المقبلة.

وقال عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز في تصريحات لبرنامج الماتش: "لم نفاوض فايلر من قريب أو بعيد، بيراميدز يتعامل بإحترام مع الجميع، والفريق مستقر فنيًا وإداريًا".

وأشار بسيوني إلى تصريحات إيهاب جلال مدرب المقاصة عن وجود مفاوضات معه من جانب بيراميدز، مشيرًا إلى أنه متعاقد مع المقاصة، وإذا كان بيراميدز يريد التعاقد معه سيسلك الطرق الشرعية.

وانتقل بسيوني للحديث عن حقيقة رغبة أحمد فتحي في البقاء بالأهلي قائلا: "ده سؤال ميتردش عليه"، مشيرًا إلى أنه لم ير لاعبًا يقضي موسمه الأخير مع نادي ويؤدي بهذا الإصرار والقوة".

وتابع أن أحمد فتحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وسيتم عقد مؤتمر صحفي ضخم له للإعلان عن تعاقد النادي معه رسميًا خلال الفترة المقبلة.



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