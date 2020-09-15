فيلم روسي يفوز بجائزة خاصة في مهرجان البندقية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:19 ص
المخرج الروسي أندريه كونتشالوفسكي وزوجته يوليا
المخرج الروسي أندريه كونتشالوفسكي وزوجته يوليا
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انتزع فيلم "أرض الرحال" من إخراج الصينية الأمريكية، خلويا جاو، جائزة الأسد الذهبي بصفتها جائزة رئيسية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ77 

وقال الناقد الروسي، أندريه بلاخوف، إن الفيلم يروي قصة الرحال الجدد الأمريكيين المقيمين في الطرقات وقصة الشيخوخة والعزلة والحرية.

فيما لم تحضر المخرجة الفائزة مراسم توزيع الجوائز التي أقيمت في جزيرة ليدو بالبندقية وعقدت مؤتمر الفيديو من الولايات المتحدة.

وفاز فيلم "زوجة الجاسوس" من إخراج الياباني، كيسي كوراسافا، بجائزة "الأسد الفضي" للمهرجان.

أما الجائزة الخاصة للمهرجان ففاز بها فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" من إخراج الروسي المشهور أندريه كونتشالوفسكي.

وسبق أن فازت بعض أفلامه مثل "الجنة " وبيت الأغبياء" بجوائز المهرجانات السابقة.

وأدت زوجته، يوليا فيسوتسكايا، دورا رئيسا في فيلمه الجديد حيث تلعب دور مسؤولة شيوعية أيديولوجية تحاول كبح الانتفاضة الشعبية عام 1962 في مدينة نوفوتشيركاسك السوفيتية. ويروي الفيلم قصة تغير أيديولوجيتها بعد فقدان ابنتها في الانتفاضة.

يذكر أن البرنامج الرئيسي للمهرجان شارك فيه 18 فيلما.  


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