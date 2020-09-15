هجوم صاروخي على منطقة السفارة الأمريكية ببغداد

تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين قبل قليل، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.



وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.



وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.