"إلى من عاش ليبقى".. المخرج خالد جلال يكرم أشرف عبد الباقي بمسرح الإبداع الفني بالأوبرا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
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أهدى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان أشرف عبد الباقي، شهادة تقدير تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب مشاهدته العرض المسرحى "سينما مصر".

وأعرب عبد الباقي عن سعادته بالتكريم، فى صرح ثقافى فني مثل مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية والذي يحمل على عاتقه إعداد صف ثانى من نجوم الفن والإبداع.

كما شهد العرض أيضًا تكريم الفنان إياد نصار، الذي حرص من جانبه على حضور المسرحية، فيما أعرب عن سعادته الشديدة بشهادة التقدير التي حصل عليها.




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