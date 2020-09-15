ضياء السيد يفتح النار على صالح جمعة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أكد ضياء السيد نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي صبر كثيرا على تواجد صالح جمعة ضمن صفوفه خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه لم يضيف اي جديد للفريق منذ انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.

وقدم السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، نصيحة للنادي الأهلي، حيث أكد على ضرورة بيع صالح جمعة مع نهاية الموسم الجاري، خاصة وأنه لن يضيف للنادي أي جديد خلال السنوات القادمة.

وأضاف، " أول مرة في حياتي أرى لاعب غير ملتزم داخل النادي الأهلي، ويمتلك حبا كبيرا من جانب الجماهير وتطالب إدارة النادي بالحفاظ عليه وعدم رحيله عن صفوف القلعة الحمراء".

وواصل، "على صالح جمعة الرحيل عن النادي الأهلي ،وخلق دوافع جديدة خلال السنوات القادمة، خاصة وأن مصيره داخل النادي معروف مش هيلعب كورة تاني ،الاهلي صبر كثيرا على صالح ولم يتمسك بهذه الفرص، لذا فرحيله عن الفريق هو افضل قرار".



أخبار تهمك

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يعلق على موقف أزارو وينتقد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يؤكد هروبه من النادي من أجل الزواج

منذ ساعة و 14 دقيقة

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 14 ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يؤكد هروبه من النادي من أجل الزواج

02:44 ص

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

11:33 م

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

09:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر