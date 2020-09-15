اليوم.. أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك "هدير الهادي"

قال المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض ومؤسس حملة "خليها تنظف"، إن محكمة القاهرة الاقتصادية حددت اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، كأولى جلسات محاكمة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح، الشهيرة باسم "هدير الهادي"، في القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة.





وأشار "فرحات"، إلى أن المحاكمة تأتي وفقا للمادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، في وقت سابق، عن التهم الموجهة إلى "هدير الهادي" فتاة الـ"تيك توك"، بعد القبض عليها من داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، في واقعة نشرها صور وفيديوهات خادشة للحياء.



وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة بأكتوبر، وجهت لها تهم إنشاء قناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح، ونشر فيديوهات خادشة للحياء ومخله لقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور.



كشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن فتاة "التيك توك"، المقبوض عليها هدير الهادي، عثر بحوزتها على هاتف محمول محمل عليه مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، ومستلزمات تصوير تستخدمها في إعداد مقاطع الفيديو المخلة الخاصة بها.



واعترفت الفتاة خلال التحقيقات التي أجريت معها بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلًا عن قناتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تنشر من خلالهم مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية بهدف الحصول على استفادة وربح مادي، كما أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.



وأمرت النيابة، بفحص "اللاب توب"، الخاص بالفتاة، وهاتفها المحمول، المستخدمين في تصوير وبث الفيديوهات عبر تطبيق نشر الفيديوهات "تيك توك".



كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد قيام فتاة تدعى "هدير الهادي"، بنشر عدد من الفيديوهات التي تحمل محتوى خادش للحياء عبر تطبيق الـ"تيك توك".





وعلى الفور، أجريت التحريات اللازمة ورصد ومتابعة تلك الفتاة، وبالفعل ثبت صحة ما ورد وبناء ذلك صدر قرار من النيابة العامة بضبط المتهمة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليها داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيقات معها.

