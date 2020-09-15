مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يؤكد هروبه من النادي من أجل الزواج

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين أنه هرب من صفوف النادي في الماضي من أجل الزواج.

وأكد صبري المنياوي، لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، أنه كان مجنون كرة وأحد نجوم مصر والوطن العربي رغم لعبه بمركز الظهير الأيسر. 

وقال صبري المنياوي في تصريحات تليفزيونية منذ قليل: "رحلت عن الزمالك وهربت إلى الإمارات مثلما قالت الصحف حينها، لأني كنت أريد الزواج ولم نكن نحصل على مرتبات أو مكافأة كبيرة هنا".

وتابع: "جماهير نادي الزمالك كانت تحضر المباريات بكثافة أكبر من الأهلي في فترة السبعينيات، وكنت وقتها واحد من نجوم الوطن العربي رغم مركزي الدفاعي".

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