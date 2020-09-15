أحمد سعد عن خطوبته: "لقيت حياتي اللي كنت بتمناها بالشكل الصح"
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
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تحدث الفنان أحمد سعد، عن خطوبته مؤخرًا، مؤكدًا أنه وجد حياته التي كان يتمناها بالشكل الصحيح.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن سعيد للغاية، خاصة أنه يجهز لبيته الجديد.
وأشار إلى انه من المقرر أن يعلن موعد زواجه عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الزوجية.
يذكر أن أحمد سعد، طرح مؤخرًا اغنية جديدة له عبر قناته بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل إسم "بصرة".
وأغنية "بصرة" من كلمات مصطفي حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.