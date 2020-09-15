فيرنر يكشف مفاجأة بشأن إصابته واحتمالية لحاقه بمباراة ليفربول

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
كشف تيمو فيرنر نجم هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي عن مفاجأة بشأن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقكت الكاميرات صورة لفيرنر وهو يضع الضمادات على ركبته عقب انتهاء مباراة تشيلسي وبرايتون لتثير الشكوك حول احتمالية لحاقه بمواجهة فريقه ضد فريق ليفربول المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال فيرنر في تصريحات صحفية عقب المباراة حول وضع الضمادات على ركبته: "كانت بسبب إلتحامي في ركلة الجزاء، اصطدمت ركبة الحارس بي مباشرة، وكانت مؤلمة قليلًا، لم أستطِع التحرك أكثر بعد ذلك بسبب أنها آلمتني."

‏وتابع: "لحاقي بمباراة ليفربول؟ بالطبع جاهز للمباراة فمثل هذه المباريات سأكون دائماً جاهزًا."

ويستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار تهمك

ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يعلق على موقف أزارو وينتقد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يؤكد هروبه من النادي من أجل الزواج

منذ ساعة و 14 دقيقة

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يؤكد هروبه من النادي من أجل الزواج

02:44 ص

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

11:33 م

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

09:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر