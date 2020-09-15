لأول مرة.. مدير التعاقدات في بيراميدز يكشف تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز للمرة الأولى عن تفاصيل تعاقد النادي مع رمضان صبحي نجم نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشف عمرو بسيوني أن حسم التعاقد مع رمضان صبحي لم يستغرق أكثر من حوالي 72 ساعة.





وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج الماتش: "تواصلنا مع على صقر صديق شريف إكرامي لإستطلاع رأيه حول التعاقد مع رمضان صبحي وأشترط العودة للاعب أولا".





وأردف: "بالفعل كان هناك جلسة بين رمضان وأفراد أسرته وطلب اللاعب معرفة تفاصيل العرض المقدم من نادي بيراميدز"





وواصل: "وهنا جاء دوري وأعلم تماما كيفية التعامل مع اللاعبين الكبار، الأهم في ذلك الوقت هو الثقة والسرعة، وبالفعل المفاوضات لم تستغرق أكثر من 72 ساعة فقط".





وأضاف بسيوني في حديثه: "بيراميدز أصبح هدف كبير لجميع اللاعبين وهذا نجاح كبير للمنظومة بأكملها".





واختتم عمرو بسيوني حديثه قائلا: "عقود لاعبي بيراميدز مثل عقود لاعبي الأهلي والزمالك وبقية أندية الدوري، والمفاوضات عرض وطلب".