نجم باريس سان جيرمان السابق يعرض خدماته على برشلونة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عرض خدماته على برشلونة الإسباني من أجل الإنضمام إلى الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن كافاني رحل عن باريس في نهاية الموسم الماضي عقب نهاية عقده مع الفريق الفرنسي ليصبح لاعبًا حرًا في الصيف الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كافاني عرض ارتداء قميص برشلونة مرتين في الأسابيع الأخيرة في ظل بحث برشلونة عن مهاجم جديد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الأمانة الفنية في برشلونة درست الاقتراح لكنها استبعدت تلك الفرضية موضحة أن كافاني ليس من بين أولويات البلوجرانا في الوقت الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كافاني كان قريبًا من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد لكن المفاوضات فشلت وحدث نفس الأمر مع بنفيكا البرتغالي.

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