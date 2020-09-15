رد مفاجئ لبيراميدز على خطفه لرمضان صبحي من الأهلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف نادي بيراميدز عن مفاجأة جديدة بشأن تعاقده مع رمضان صبحي نجم نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي السابق ولاعب الفريق الحالي عندما كان في صفوف النادي الأهلي.

وأكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن رمضان صبحي لم يكن لاعبا في صفوف الأهلي بل كان لاعب لصالح نادي هيدرسفيلد، وهو كان معروض للبيع.

وأشار عمرو بسيوني في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن رمضان صبحي تلقى ثلاث عروض من الأول كان الزمالك والثاني الأهلي والثالث بيراميدز .

وتابع أن رمضان أعلن بشكل صريح ترحيبه بالانضمام إلى بيراميدز مؤكدا أنه لاعب كبير ومهم والتعاقد معه لم يكن وليد اللحظة.

 واختتم حديثه بأن رمضان صبحي لم يكن الأولوية لديه الاحتراف في أوروبا وذلك لأسباب خاصة به هو.

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