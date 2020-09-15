أحمد حلمي يروي تفاصيل معاناته في الثانوية العامة ورسوبه 3 مرات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشف الفنان أحمد حلمي، عن معاناته مع الثانوية العامة ورسوبه في الامتحانات 3 مرات متتالية، بسبب أنه كان يعيش في المملكة العربية السعودية.

وقال حلمي خلال لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة إنه التحق بكلية التربية الفنية وكان يحب الرسم للغاية، مشيرًا إلى أنه أثناء تقديمه لكلية تربية فنية حاول أن يقدم أوراقه في كلية تربية موسيقية، واختار قسم الأصوات.

ولفت إلى أنه خلال امتحانه بالأصوات قام بغناء أغنية "طلع البدر علينا" وأثناء النتيجة وجد أنه نجح وقبلوه في الكلية، مؤكدأ أنه الايمان بالشئ يأتى للإنسان بدون تخطيط.

يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، قدم أخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.


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