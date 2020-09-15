شوبير يعلق على موقف أزارو وينتقد نجم الزمالك

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن قلقه بشأن موقف نجم الأهلي المغربي وليد أزارو كما انتقد تعمد محمد أوناجم نجم الزمالك الحصول على بطاقة صفراء من أجل التغيب عن مباراة الفارس الأبيض المقبلة أمام طنطا وذلك عقب إيقافه لحصوله على 3 بطاقات.





وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت:"ما فعله أوناجم يعتبر تحايل على القانون وغش ويجب أن يكون هناك لوائح في اتحاد الكرة تنص على معاقبة أي لاعب يتعمد الحصول على بطاقة صفراء للغياب عن المباراة القادمة".





وأضاف: "الزمالك يتأثر بشكل واضح بدون الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، حيث يفتقد الفريق جزءًا كبيرًا من قوته وهذا ظهر في لقاء الإنتاج الحربي".





وعن صفقات الأهلي المقبلة، علق شوبير قائلا: "هناك رغبة بالفعل في التعاقد مع يوسف البلايلي ولكن هناك ترقب في الأمور المادية حيث يرغب فريق أهلي جدة السعودي في الحصول على 4 ملايين يورو".





وتابع:"الأهلي يخطط للتعاقد مع كريم فؤاد من النجوم لتدعيم مركز الظهير الأيمن كما استقر بشكل كبير على عودة أحمد ياسر ريان من الجونة بعد انتهاء إعارته ومحمد عبد المنعم من سموحة بعد انتهاء إعاراته كذلك، حيث هناك اقتناع كبير بإمكاناته".





وأردف قائلاً: "موقف أزارو مقلق، حيث سيعود النجم المغربي للانتظام في التدريبات مع الفريق خلال يومين وبعد معرفة رأي فايلر أكد أن الملعب سيكون هو الفيصل في مسألة مشاركته".





واستطرد قائلاًً :" فايلر لا يعدل قناعاته بسهولة عن اللاعبين كما أن تألق بادجي واستعادة مروان محسن جزءًا كبيرًا من مستواه مع إمكانية عودة أحمد ياسر ريان يصعب من موقف أزارو".





واختتم شوبير تصريحاته قائلاً : "عمار حمدي وأكرم توفيق لهما كل الحق في تصريحاتهما أن العودة ستكون من أجل المشاركة خاصة أن الثنائي يفكر في خوض أولمبياد طوكيو".



