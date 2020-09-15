كامافينجا يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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علّق الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي على أن إهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة شئ رائع وأكد أنه يركز في الموسم الحالي مع فريقه الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرًا أن ريال مدريد الإسباني يضع كامافينجا البالغ من العمر 17 عامًا على رأس أولوياته في صيف 2021 بالإضافة إلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ودايوت أوباميكانو نجم دفاع لايبزيج الألماني.

وعن إهتمام ريال مدريد، قال كامافينجا في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:"عندما يهتم بك نادي كبير مثل ريال مدريد فهذا شيء رائع لكنني لا أود تشتيت تركيزي بذلك ".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلاً:"لقد اتخذت قرار البقاء هذا الموسم في رين وأنا سعيد لهذا القرار، عليّ التركيز على كرة القدم وعدم التفكير فيما يحدث حولي، الحياة جيدة جدًا في هذا الوقت الحالي".

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