خبير: مساعدات مصر للسودان لا تقتصر على الطابع الرسمي (فيديو)

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر حرصت على تدشين جسر جوي لمساعدة السودان في مواجهة أزمة الفيضانات، والهدف من هذا الجسر هو تلبية مطالب السودانيين في المساعدات المختلفة، خلاف أن المساعدات المصرية لا تقتصر على الطابع الرسمي، ولكن هناك الكثير من المساعدات الشعبية التي قدمت للخرطوم.



وتابع "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن المساعدات المصرية للخرطوم من شانها أن تقوي العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى الشعبي، مما يؤدي إلى وجود قاعدة صلبية قوية جدًا قادرة على تخطي أي أزمات.





