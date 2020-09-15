تعرف على مبادرة "دكان الفرحة" من صندوق تحيا مصر (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق حصر 1000 قرية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه مبادرة ضخمة جدًا تسمى "حياة كريمة" لتطوير هذه القرى، ويعمل الصندوق على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والكثير من منظمات المجتمع المدني.



وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن هناك توجيهات رئاسية بتعاون بين جميع الجهات في تطوير هذه القرى لترشيد النفقات، وعدم تكرار الخدمات المقدمة للمواطنين مرة أخرى، مضيفًا أن الصندوق لديه مبادرة تسمى "دكان الفرحة" لتجهيز العرائس اليتيمات، وتوفير الملابس للطلاب بعد أعداد دراسة اجتماعية.



هذا وأعلن صندوق تحيا مصر أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة لقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا في محافظة سوهاج، أكتوبر القادم، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.



من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي-الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادي)، والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالي القرى الثلاث.



وأضاف أن مشروعات المرحلة الثانية تشمل الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين بعد رفع كفاءتها الإنشائية، وكذلك توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.



كما تتضمن المشروعات رفع كفاءة مركز شباب قرية الشيخ زين الدين وتجهيز المركز بكافة الوسائل المساعدة من أجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.



وعن مشروعات قرية السوالم أشار عبد الفتاح، إلى أن المرحلة الثانية تتضمن دعم الخدمات التعليمية من خلال تطوير مدرسة السوالم الابتدائية المشتركة، وكذلك مدرسة السوالم الابتدائية بنين وتوفير كافة الوسائل التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية وكذا تنمية مهارات وأدوات المعلمين.



كما تشمل المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج دعم الخدمات الشبابية والتوعوية بقرية السوالم ومنها: رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب، بالإضافة إلى تجهيز المركز بأجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.



كما تشهد قرية السوالم استكمال شبكات المياه للمناطق المحرومة بالقرية، وأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وتجديد كامل غرف المحابس وتنفيذ أعمال الميكانيكا (تركيب واختبار)، لكامل الشبكة بأطوال 1030متر و825.5 متر و2750 متر، كما تم الانتهاء من تركيب عدد 664 وصلة منزلية.

