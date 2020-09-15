ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أشار ضياء السيد نجم منتخب مصر السابق، إلى أن النادي الأهلي ليس في حاجة مطلقا لتواجد اليو بادجي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن بادجي يمتلك إمكانيات جيدة لكنها لاتؤهله للتواجد ضمن صفوف القلعة الحمراء. 

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " اليو بادجي يقدم مستويات كبيرة رفقة النادي الأهلي، مهاجم جيد، ولكنه غير قناص وهذا الشرط هو الأهم لتواجد اي مهاجم اجنبي داخل القطبين ".

وأضاف، "النادي الأهلي لابد أن يستقطب مهاجم قناص خلال الفترة المقبلة، مع السماح برحيل اليو بادجي عن الفريق بشكل نهائي مع نهاية الموسم الجاري" .

وكان التعادل السلبي قد حسم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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