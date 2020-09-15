حسني عبدربه: الأهلي ظهر بشكل هزيل ولكن جماهيره كانت تثق في قدرته على الفوز

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
علق حسني عبدربه نجم منتخب مصر السابق، على سقوط الاهلي في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد عبدربه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، على أن لاعبي الاتحاد السكندري التزموا بتعليمات طلعت يوسف، والتي كانت سببا في تشكيل صعوبة على النادي الأهلي في تسجيل أهداف في شباك محمود الزنفلي.

وأشار إلى أن مايؤخذ على لاعبي نادي الاتحاد السكندري هو عدم وجود جدية ورغبة في تحقيق الانتصار على حساب النادي الأهلي، رغم طرد أحمد فتحي.

وعن ظهور النادي الأهلي بشكل ضعيف بدنيا أكد عبدربه، أن تغيير طريقة اللعب من جانب رينيه فايلر كان سببا في ظهور الفريق بشكل ضعيف بدنيا خلال مجريات الاتحاد السكندري.

وواصل، "الأهلي رغم الأداء البدني الضعيف، إلا أن جمهور كان لديه قناعة بأن الفريق قادر على التسجيل، لكن حالف الفريق التوفيق خلال مجريات اللقاء".

أخبار تهمك

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

منذ ساعة و 16 دقيقة

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن مستقبل صالح جمعة

منذ 40 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 13 ساعة

رد مفاجئ لبيراميدز على خطفه لرمضان صبحي من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يعلق على موقف أزارو وينتقد نجم الزمالك

منذ ساعة

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

01:15 ص

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

11:33 م

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

10:32 م

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

09:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر