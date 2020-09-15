أيمن بهجت قمر: "بحب مراتي جدا وهي وش السعد عليا"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إن بعض المطربين يطلبون منه أحيانًا كتابة أغاني تناسب الأفراح والظروف الرومانسية، ولا يحبون غناء الأغاني التي تتناول مشاعر الفراق.

وأوضح خلال  برنامج "مساء dmc" من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن كتابته لأغاني الفراق لا علاقة لها بحياته الشخصية لأنه يحب زوجته وتربطه بها قصة حب تمتد إلى سنوات ويعتبرها من أسباب نجاحه وأكد على أن حياتهما مستقرة.

وأردف أيمن بهجت قمر، أن زوجته هي "وش السعد" عليه، حيث كتب لها عدة أغاني منها أغنية عمرو دياب "وحشتيني"، مشيرا إلى أنه يكتب الأغاني الدرامية من المواقف التي يعاصرها مع الآخرين.

وحقق أيمن بهجت قمر نجاحا كبيرا من خلال تعاونه مع النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال أغنية "بالبنط العريض"، حيث تخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

الأغنية من ألحان الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

أخبار تهمك

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رد مفاجئ لبيراميدز على خطفه لرمضان صبحي من الأهلي

منذ نصف ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 15 ساعة

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شوبير يعلق على موقف أزارو وينتقد نجم الزمالك

منذ ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن مستقبل صالح جمعة

منذ 43 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 13 ساعة

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 36 دقيقة

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

01:15 ص

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

11:33 م

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

10:32 م

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

09:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر