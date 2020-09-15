أحمد حلمي: "أول ما قولت لمنى زكي بحبك طلعت تجري"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

كشف الفنان أحمد حلمي عن كواليس ارتباطه بزوجته الفنانة منى زكي، كما سرد تفاصيل اللحظة التي اعترف بحبه لها على متن المركب أمام قصر المانسترلي، وقال لها فجأة "أنا بحبك".

وأوضح حلمي خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" عبر "dmc" في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج أنه فوجئ برد فعلها وذلك لأنها ابتسمت وتركته بشكل مفاجئ وانصرفت، وكان رد فعلها عكس توقعاته.

وتابع حلمي أنه بعد ذلك سافرت منى إلى جنوب أفريقيا لتصوير أحد أعمالها الفنية، وقرر أن يرسل لها وردًا من مصر إلى هناك في الفندق الذي تقيم فيه.

وأضاف أنها بعد عودتها لم تتحدث معه عن هذا الورد وقرر أن يسألها بنفسه، ولكن إجابتها كانت صادمة عندما أخبرته بأن هناك معجب آخر كان يرسل لها ورد يوميًا هناك ولكنه أوضح لها قصة الورد الذي أرسله لها وحينها وجدها سعيدة بما فعله واعترفت له بحبها.


أخبار تهمك

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن مستقبل صالح جمعة

منذ 42 دقيقة

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ حوالي 4 ساعات

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رد مفاجئ لبيراميدز على خطفه لرمضان صبحي من الأهلي

منذ نصف ساعة

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يعلق على موقف أزارو وينتقد نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

01:15 ص

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

11:33 م

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

10:32 م

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

09:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر