الرائد السعودي يتعاقد مع المدافع الصربي نيمانيا ميليتش

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أعلن نادي الرائد السعودي اليوم تعاقده مع المدافع الصربي نيمانيا ميليتش لمدة عامين قادماً من فريق بارتيزان الصربي.



وعبر حسابه الرسمي للرائد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن الرائد عن ضم المدافع ميليتش.



وسبق للمدافع الصربي تمثيل نادي فويفودينا الصربي، وخاض تجربة مع فريق فيستيرلو البلجيكي، قبل أن يعود لصفوف بارتيزان بلجراد الذي توج معه بلقب كأس صربيا في موسم 2018-2019.



وكان الرائد قد قدم موسما مميزا في الدوري السعودي للمحترفين وحقق المركز السادس في جدول الترتيب.

