"نجدة الطفل" يكشف مفاجأة عن مكان أحمد حسن وزينب (فيديو)

كشف صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة تعريض "اليوتيوبر" أحمد حسن وزينب ابنتهما للترهيب، مشيرا إلى أن وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس رصدت الفيديو المذكور.



وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن أحمد حسن وزينب منذ فترة وهما ينشروا فيديوهات غير مقبولة، وليس لها معنى، ولكن هناك من يشجعهم، فيزدادوا استهتار وسخرية، حتى وصلوا إلى استغلال طفلتهم.



وأضاف: "فيديوهاتهم ملهاش لزمة"، منوها بأنهم أبلغوا النائب العام بالواقعة، وأحيل البلاغ لنيابة البساتين، وتم فتح التحقيق، كاشفا أنهم انتقلوا للمكان الذي يعيش فيه أحمد حسن وزينب، ولكن أمن الكمباوند الذي يعيشان فيه أبلغهم أنهم غير متواجدين، متابعا، "في كلام أنهم خارج مصر في إحدى الدول العربية".



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تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنيابة العامة ضد قناة زينب وأحمد حسن على موقع يوتيوب، لنشرهما مقطع فيديو على قناتهما يشكل انتهاكا وإساءة لكرامة وحقوق الطفل، تحت عنوان.. "عملنا مقلب في أيلين".



وقد وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل 16000 بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة بعد تلقيه شكاوي ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، لبثهما مقطع فيديو على الفتاة خاصتهما على اليوتيوب، حال دعابهما مع طفلتهما "أيلين"، بعد تغيير زينب ملامح وجهها، وتلوينه باللون الأسود، وشعر أصفر، ما ادي إلى إنهيار الطفلة لحظة رؤية والدتها، وذلك يشكل جريمة اتجار بالبشر وفقا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتصل عقوبتها حال ثبوت الجريمة إلى السجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه.



وانهالت الكثير من التعليقات الغاضبة على مقطع الفيديو ليعلق متابعيها.. " ده جنون الشهرة وجذب أكثر عدد من المشاهدين لتحقيق مشاهدات عالية".



وأشار أحد رواد الفيسبوك: "ذلك ضد حقوق الطفل مستغيثا بالمسئولين لحماية الطفل، موضحًا أنها ليست الواقعة الأولى لهما لترهيب طفلتهما وتخويفها حتى البكاء".

