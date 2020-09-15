أحمد حلمي عن أول مقابلة له مع منى زكي: "كنت خايف ريحتي الوحشة توصل لها"





وأشار خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" إلى أنه ذهب للمقابلة بملابس غير منظمة وعندما وجدها جالسة، أحرج من منظره، معبراً عن ذلك قائلاً: "بصيت في الأرض وكنت مكسوف ومكنش شاغل بالى غير إن ريحتي الوحشة متوصلش لمنى".يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.