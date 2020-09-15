أحمد حلمي يكشف النقاب للمرة الأولى عن شرط حماه لقبول زواجه من منى زكي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الفنان أحمد حلمي، مساء أمس الإثنين، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" عبر dmc في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج.

وتحدث أحمد حلمي عن كواليس ارتباطه بزوجته الفنانة منى زكي، خلال الحلقة كما كشف عن تفاصيل مقابلته لوالدها حينما طلب منه أن يزوجه ابنته.

وقال حلمي إن حماه رحب دون أي حديث عن الجوانب المادية واشترط عليه أمر واحد هو أن يمنحه وعدًا بعدم مقابلة منى زكي، في أي مكان بمفردهما، وأن تقتصر رؤيته لها على الزيارات المنزلية والخروج مع الأصدقاء ومنحه فرصة لمدة سنة لكي يستعد.

وكشف حلمي عن شعوره بوجود فارق مادي بين مستوى معيشة منى زكي ومستواه المعيشي، وكيف حاول خلال عام أن يجني أكبر قدر من الأموال لتأمين المعيشة وضمان الاستقرار.


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