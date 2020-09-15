كواليس التمرد داخل الجماعة على تعيين إبراهيم منير مرشدًا (فيديو)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:16 ص
مختار نوح
مختار نوح
كـسـاب أحـمـد
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قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان كتنظيم انتهى، ولم يعد موجود الآن كقواعد أو أقسام أو تنظيم سري، معقبًا: "ما يحدث من الجماعة دلوقتي حلاوة روح"

وتابع "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن إبراهيم منير مرشد الجماعة يحاول الاستفادة من جثة جماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "أعضاء الإخوان الآن مختلفين جدًا ومتصارعين خاصة في لندن وتركيا".

وأشار إلى أن "منير" يحاول فرض نفسه على تنظيم الجماعة، وهذا لن يحدث، ومن المتوقع أن تنقسم الجماعة إلى عدة تنظيمات صغيرة، معقبًا:" إبراهيم منير يتعاون مع المخابرات البريطانية، هو عبارة عن جاسوس وبرخصة"

محاولات تضليل
إلى ذلك، كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية الضالة المضللة يحاولون تضليل اعوانهم أولا والشعب ثانيا بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلفة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأي العام ونشر الفوضي وهدم الدولة.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي، إن الجماعة الإرهابية في حالة عدم توازن بسبب خلافات قيادتها الهاربين خارج مصر وأصبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على هذه الخلافات بأكاذيبها التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.

وأضاف طوالة، أن الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقيادتها بالخارج يوجهون الاتهامات ويحاولون اخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدي الانهيار الذي وصلت إليه الجماعة الإرهابية.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن جماعة الأفاقون الكاذبون تشهد حالة تفكك وانهيار غير مسبوق حيث دفعت كوادرها للهرولة لأسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الأخبار والأحداث والفيديوهات.. من تخدعون أيها الخرفان.

ووجهت الجبهة رسالة نارية إلى الجماعة الإرهابية: "مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فههيات فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري وألقي بكم في غياهب النسيان..ولن تقوم لكم قائمة مادام الشعب المصري الواعي يتصدى لأكاذيبكم الدنيئة والخسيسة".

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