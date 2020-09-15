كواليس التمرد داخل الجماعة على تعيين إبراهيم منير مرشدًا (فيديو)

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان كتنظيم انتهى، ولم يعد موجود الآن كقواعد أو أقسام أو تنظيم سري، معقبًا: "ما يحدث من الجماعة دلوقتي حلاوة روح"



وتابع "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن إبراهيم منير مرشد الجماعة يحاول الاستفادة من جثة جماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "أعضاء الإخوان الآن مختلفين جدًا ومتصارعين خاصة في لندن وتركيا".



وأشار إلى أن "منير" يحاول فرض نفسه على تنظيم الجماعة، وهذا لن يحدث، ومن المتوقع أن تنقسم الجماعة إلى عدة تنظيمات صغيرة، معقبًا:" إبراهيم منير يتعاون مع المخابرات البريطانية، هو عبارة عن جاسوس وبرخصة"





