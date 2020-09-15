مدرب أسوان: مباراة طنطا كانت الأصعب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان أن مباراة طنطا اليوم تُعد من أصعب المباريات منذ قيادتي مسؤلية تدريب الفريق.

وأضاف كشري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، قدمنا مباراة جيدة أمام فربق عنيد وقوي والفوز العريض بأربعة أهداف أمام طنطا دفعة قوية لأسوان خلال الفترة القادمة. 

وتابع:" أن لاعبي أسوان قدموا مباراة قوية وأداء مميز ،ولدينا هدف خلال الفترة القادمة لإحتلال مركز متقدم في جدول الدوري والظهور بشكل مختلف.

ويذكر أن أسوان فى المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد الفوز على طنطا برباعية دون رد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.



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