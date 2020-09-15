كامل الوزير: تكلفة ترميم عمارة الشربتلي 11 مليون جنيه (فيديو)

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيمة تكلفة ترميم عمارة الشربتلي، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 11 مليون جنيه، وتحالف الشركات المصرية الفرنسية هو من تحمل هذه التكلفة، بما فيها المبلغ الذي حصلت عليه الأسر للتأجير خلال فترة الإصلاح.



ووجه "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، التحية لأسر عمارة الشربتلي، لتحملهم فترة الإصلاح، مشيرا إلى أنهم قرروا تأجير وحدة سكنية بالعمار لطمأنة السكان أكثر لصالح الهيئة القومية للأنفاق.



وأضاف أنهم سيديرون أعمال المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق من هذا المكتب، حيث سيظلوا متواجدين بالعمارة حتى 2022.



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وأصدرت وزارة النقل بيانا حول ما تردد عن انهيار عمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك أثناء عمليات حفر مترو الأنفاق، موضحة أن الهيئة القومية للأنفاق أكدت أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.



وأضافت الوزارة أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.



وأهابت الهيئة القومية للأنفاق بكافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الراي العام.

