أحمد حلمي: "واحد صاحبي تنبأ بزواجي من منى زكي وإحنا قاعدين على القهوة"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان أحمد حلمي، تفاصيل زواجه بالفنانة منى زكي، قائلًا: "أنا كنت واحد زي بقية الناس وكنت معجب بيها كممثلة، كانت بتمثل حلو".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "DMC"، في أولى حلقات الموسم الجديد: "وأنا قاعد على قهوة مع واحد صاحبي، قالي فجأة أنت هتتجوز منى زكي، فقولت له أنت حد حاطط لك حاجه في الشاي، أو شكلك مطبق ومنمتش.. قالي: أنا قلبي حاسس بكده"، مشيرًا إلى أن صديقه لم يكن يعلم أنه معجب بمنى زكى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.

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