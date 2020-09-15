ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يتصدر عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز قائمة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020 وذلك بعد مرور 27 جولة من البطولة المحلية.

ويحتل محمد شريف مهاجم الأهلي المعار إلي نادي إنبي المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، بينما يتساوي مصطفي محمد مهاجم الزمالك ونظيره سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون بالمركز الثالث في القائمة وسجل كل منهما 9 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والإتحاد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، بالجولة 27 من البطولة:-
1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.
2- محمد شريف ( انبي) 10 أهداف.
3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.
4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف
4- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.
6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.
7- والتير بواليا (الجونة) 7 أهداف.
8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.
9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.
10- فادي فريد (أسوان) 6 أهداف.

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