ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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تعادل فريق الأهلي سلبيًا مع نظيره الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليتأجل حسم الفريق الأحمر للقب الدوري للجولة القادمة من البطولة المحلية.

وكان النادي الأهلي يحتاج للفوز على الإتحاد السكندري وحصد النقاط الثلاث للوصول للنقطة 74 لحسم لقب الدوري الممتاز، حيث أن أقصي رصيد يمكن لغريمه الزمالك الوصول إليه هو 73 نقطة، ويحتاج المارد الأحمر للتعادل أو الفوز في لقاء الجولة 28 على مصر المقاصة للتتويج رسميا باللقب المحلي.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإتحاد السكندري اليوم:-
1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- المقاولون العرب 47 نقطة.
4- بيراميدز 45 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.
6ـ إنبي 32 نقطة.
7- سموحة 33 نقطة.
8- مصر للمقاصة 33 نقطة.
9- أسوان 31 نقطة.
10- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
11- الإسماعيلي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
14- وادي دجلة 27 نقطة.
15- حرس الحدود 26 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة.

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