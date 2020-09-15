الإبراشي: الناس بتتعذب أمام مكاتب التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، مشاهد التزاحم الشديدة داخل المكاتب المعنية بتلقي طالبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، مشددًا على أنه أمر لا يجب أن يكون كون المواطن تكبد الكثير من العناء والمشقة في جمع مستندات التصالح والأموال اللازمة لإتمام ذلك، وتابع: "ليس مسموحًا مطلقًا تعذيب المواطنين عذاب الناس كان في تقديم طلبات التصالح.. نحن نضع أمامه الحواجز".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التزاحم بهذا الشكل تعد مشكلة كبرى، وتابع:"أنا كلى ثقة أن المحافظين سوف يعاقبون المسؤولون الكبار والصغار الذين لا يسيرون عملية التصالح بشكل سلسل وسهل وفيه إسراع لإنهاء الإجراءات وفيه طبطبه على المواطنين مش تعذيب لهم".



ولفت "الإبراشى"، إلى أنه تلقى الكثير من الاستغاثات من أجل إيصال أصواتهم للمسؤولين وهو ما تم بالفعل، بسبب أنهم يريدون التصالح ويقفون أمام المكاتب ولا يجدون الموظفين لإنهاء طالباتهم.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على ألأراضي الزراعية.



وتضمنت تصريحات رئيس الوزراء ما يلى:

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.

