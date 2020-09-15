وزير النقل يطمئن أهالي الزمالك بشأن مترو الأنفاق (فيديو)

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مترو الأنفاق عندما يسير في منطقة مثل الزمالك، فأنه سيقويها، ولن يضعفها.



وأوضح "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن أراضي منطقة الزمالك طميية، وتربتها قد تكون ضعيفة نوعا ما، وعند حفر مترو الأنفاق يتم وضع منشأ خرساني صلب في التربة، وهو ما يحدث قوة للأرض.



وأضاف وزير النقل، "الأرض قويت، ولما هيمشي محدش هيحس به"، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأثير لسريان مترو الأنفاق داخل حي الزمالك أو غيره من الأحياء.



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وأصدرت وزارة النقل بيانا حول ما تردد عن انهيار عمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك أثناء عمليات حفر مترو الأنفاق، موضحة أن الهيئة القومية للأنفاق أكدت أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.



وأضافت الوزارة أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.



وأهابت الهيئة القومية للأنفاق بكافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.

